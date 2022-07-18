Пьяный россиянин насмерть сбил четырех женщин

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги

В Башкирии пьяный водитель насмерть сбил четырех женщин, шедших вдоль дороги. Об этом сообщает РИА Новости.

В МВД по Республике Башкортостан агентству рассказали, что ЧП произошло в районе села Бакалы. По предварительной информации, за рулем Audi A5 находился 23-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Он въехал в группу женщин, которые шли навстречу по проезжей части. Они скончались до приезда скорой помощи.

На место происшествия выехали руководители ГИБДД МВД по региону.

17 июля сообщалось, что в Нижегородской области пьяный водитель сбил двух детей при попытке уйти от полицейской погони. В результате происшествия на месте погиб 11-летний мальчик, а ехавший рядом с ним девятилетний ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Водителя задержали, по факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

В июне в Омской области 29-летнего россиянина приговорили к 11 годам колонии общего режима за устроенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, закончившееся гибелью двух человек.