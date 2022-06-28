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Россиянин получил срок за гибель двух человек в ДТП

В Омской области трижды судимому за пьяное вождение россиянину дали срок за новое ДТП

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Омской области 29-летнего россиянина приговорили к 11 годам колонии общего режима за устроенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, закончившееся гибелью двух человек. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает РИА Новости.

Как установил суд, в ночь на 22 декабря 2021 года трижды судимый за пьяную езду мужчина, не имея прав, ехал за рулем ВАЗ 21213 по автодороге Седельниково-Муромцево-Омск. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянение и на 191 километре дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Находившиеся в легковом автомобиле пассажиры погибли на месте.

29 мая сообщалось, что пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области и скрылась; одна из пострадавших скончалась от полученных травм.

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Владимир Седов
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