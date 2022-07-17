Пьяный россиянин сбил двух детей при попытке скрыться от полиции

Пьяный водитель сбил двух детей в Нижегородской области при попытке скрыться от полиции

В Нижегородской области пьяный водитель сбил двух детей при попытке уйти от полицейской погони. Об этом пишет Telegram-канал «Говорит Москва».

Известно, что инцидент произошел в городе Бор. Пытаясь скрыться от сотрудников правоохранительных органов, пребывающий в нетрезвом состоянии 63-летний мужчина наехал на велосипедистов.

Сообщается, что в результате происшествия на месте погиб 11-летний мальчик, а ехавший рядом с ним девятилетний ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии. Утверждается, что водитель задержан, а по факту правонарушения возбуждено уголовное дело.

Ранее в июле в Вологде фургон на полной скорости сбил трех школьников. Дети переходили дорогу в установленном месте перекрестка, который не регулировался светофорами. Водитель начал резко тормозить, однако избежать наезда не удалось. Утверждается, что до аварии молния ударила в фонарный столб, из-за чего перекресток обесточило. Всех школьников госпитализировали, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

