Фургон на полной скорости сбил переходящих дорогу школьников и попал на видео

В Вологде фургон сбил трех школьников на пешеходном переходе и попал на видео

В Вологде фургон на полной скорости сбил трех школьников, которые перебегали дорогу по пешеходному переходу. Видеозапись момента аварии опубликована в местной группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как подростки перебегают оживленный перекресток, который не регулируется светофорами. На них на полной скорости едет фургон — водитель начинает резко тормозить незадолго до перехода, но ему не удается избежать наезда.

Видеозапись заканчивается тем, что очевидцы пытаются помочь пострадавшим школьникам, на место ДТП приезжает скорая помощь.

По данным РЕН ТВ, до аварии молния ударила в фонарный столб, из-за чего перекресток обесточило и отключились светофоры. Всех школьников госпитализировали, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Илекском районе Оренбургской области 24-летний пьяный водитель без прав насмерть задавил двоих детей. Россиянин на проезжей части протаранил остановившийся питбайк, которым управлял 11-летний подросток — вместе с ним находился восьмилетний мальчик.

Ударная волна



