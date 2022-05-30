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Пьяный россиянин без прав насмерть сбил двух детей

В Оренбургской области пьяный водитель без прав насмерть сбил двух мальчиков на питбайке

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В Илекском районе Оренбургской области 24-летний пьяный водитель без прав насмерть задавил двоих детей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло на улице Гагарина в селе Нижнеозерное. Россиянин на проезжей части протаранил остановившийся питбайк, которым управлял 11-летний подросток. Вместе с ним также находился восьмилетний мальчик.

От полученных травм дети скончались в автомобиле скорой помощи. На момент аварии 24-летний житель Оренбургской области был нетрезв. Кроме того, он двигался по дороге с превышением скорости, не включая фар.

По данному факту возбудили дело по части 6 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

Ранее пьяная женщина без водительских прав сбила двух девочек в Нижегородской области. Следователи возбудили уголовное дело. Россиянку уже удалось задержать.

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Анна Щербакова
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