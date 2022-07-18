Глава Башкирии дал поручение после ДТП со сбившим насмерть девушек россиянином

Хабиров заявил, что сбивший насмерть четырех девушек водитель не должен уйти от наказания

Водитель Audi, сбивший насмерть четырех девушек на обочине в Бакалах, не должен уйти от наказания. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании, передает портал Ufa1.ru.

Его особенно возмутило, что сбивший девушек россиянин оказался пьяным за рулем. Хабиров поручил региональному министру транспорта Александра Булышеву на примере этого случая подготовить пакет предложений к совещанию о мерах по снижению смертности на дорогах.

«Это тот случай, когда водитель не должен уйти от наказания. Четыре девчонки только жить начали. <...> Четырех девчонок убил, какой грех на нем», — отметил Хабиров, комментируя случившееся.

О трагедии стало известно в понедельник, 18 июля. 23-летний молодой человек въехал в четырех девушек, которые шли навстречу по проезжей части. Россиянки скончались до приезда скорой помощи. Самой старшей из них было 19 лет. МВД Башкирии опубликовало кадры с места смертельного ДТП. Глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов рассказал, что водитель ехал со скоростью около 110 километров в час.

