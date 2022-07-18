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Появились кадры с места смертельного ДТП с четырьмя погибшими в Башкирии

МВД Башкирии опубликовало кадры с места смертельного ДТП с четырьмя погибшими

Фото: Telegram-канал «Прокуратура республики Башкортостан»

В сети появились кадры с места смертельного ДТП в Башкирии. Фото публикует региональное управление МВД в официальной группе во «ВКонтакте».

Трагедия произошла рано утром 18 июля в районе села Бакалы. За рулем Audi A5 находился 23-летний пьяный местный житель. Он въехал в четырех девушек, которые шли навстречу по проезжей части. Они скончались до приезда скорой помощи.

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что водитель ехал со скоростью около 110 километров в час. По его словам, которые приводит Telegram-канал «RT на русском», двум погибшим было по 19 лет, еще двум — 18 и 16.

В июне в Омской области 29-летнего россиянина приговорили к 11 годам колонии общего режима за устроенное в состоянии алкогольного опьянения ДТП, закончившееся гибелью двух человек.

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Евгения Куликова
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