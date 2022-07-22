России спрогнозировали рост ипотеки

ЦБ: в 2022 году ипотечное кредитование вырастет на 13-18 процентов

Центробанк России (ЦБ) улучшил прогноз по темпам роста ипотеки в 2022 году — выдача кредитов на жилье может увеличиться на 13-18 процентов. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно предыдущему прогнозу финансового регулятора, показатель должен был вырасти на 10-15 процентов. При этом ожидается, что в 2023-2024 годах темп роста ипотеки будет на уровне 10-15 процентов. Прогноз относительно 2022 года был пересмотрен на фоне понижения ключевой ставки ЦБ с 9,5 до 8 процентов годовых.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ограничить ставку по программе льготной ипотеки. По словам главы государства, она не должна превышать семь процентов. Решением вопроса должно заняться правительство. Сроком исполнения поручения назначили 25 июля 2022 года.

К этому моменту власти должны изменить условия программы, чтобы ставка на кредиты на покупку жилья в новостройках составляла не более семи процентов годовых в течение всего срока кредитования.