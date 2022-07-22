Польша купит у Южной Кореи современные танки и истребители

WNP: Минобороны Польши купит 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50 у Южной Кореи

Польша намерена пополнить танковый и авиационный парк своих Вооруженных сил, поэтому Варшава намерена купить 180 танков K2 и 48 истребителей FA-50 производства Южной Кореи. Об этом сообщил глава польского Минобороны Мариуш Блащак, сообщает портал WNP.

«Уже в этом году к нам [из Южной Кореи] прибудут первые экземпляры, всего в первой партии должно быть 180 танков», — заявил Блащак. Он отметил, что детали сделки и будущих поставок были определены во время его поездки в Сеул. Глава военного ведомства добавил, что сотрудничество между Варшавой и Сеулом «идет очень хорошо».

Основной боевой танк (ОБТ) К2 Black Panther был принят на вооружение ВС Южной Кореи в 2014. Суммарно на вооружении корейской армии находятся около 150 боевых машин. K2 создавался как прямой экспортный конкурент других современных ОБТ, его основное преимущество — танковая информационно-управляющая система, которая позволяет интегрировать обмен информацией на поле боя между подразделениями.

Ранее стало известно, что Польша решила купить у США 116 списанных танков Abrams взамен отданных Украине Т-72 советского производства. Первые поставки подержанных Abrams должны состояться в начале следующего года. Военная техника восполнит нехватку, возникшую после передачи украинской армии 240 танков Т-72 из резервов.