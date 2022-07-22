Бывшая жена Майкла Дугласа избавилась от жилья в Нью-Йорке

Кинопродюсер Диандра Люкер продала таунхаус в Нью-Йорке за 17 миллионов долларов

Кинопродюсер и бывшая жена американского актера Майкла Дугласа Диандра Люкер избавилась от своего таунхауса в Нью-Йорке. Она получила за жилье более 10 миллионов долларов, сообщает New York Post.

Таунхаус находится в престижном жилом районе Верхний Ист-Сайд. Люкер выручила от продажи 17 миллионов долларов (более 988 миллионов рублей). Объект пытались продать с 2019 года и впервые попросили за него 20 миллионов рублей, однако позже снизили цену до 17,5 миллиона долларов.

Резиденция в пять этажей занимает 743 квадратных метра. Внутри есть пять спален и столько же ванных комнат, а также кухня, кладовая, столовая, рабочий кабинет и винный погреб. Среди особенностей — восемь каминов, мраморная лестница и полы, покрытые венецианской мозаикой терраццо.

Ранее жилье в Верхнем Ист-Сайде решила продать американская актриса Элли Кемпер. Она попросила за объект 2,9 миллиона долларов (на тот момент более 245 миллионов рублей). Выставленные на продажу апартаменты расположены на первом этаже дома 1916 года постройки.