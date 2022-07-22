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Сидевшего в тюрьме экс-лидера Бразилии выдвинули на выборы президента

G1: социалисты официально выдвинули 76-летнего Лулу да Силву на выборы президента Бразилии
Лула да Силва

Лула да Силва. Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Социалистическая коалиция «Бразильская федерация надежды» в четверг, 21 июля, официально выдвинула экс-лидера страны Луиса Инасиу Лулу да Силву на пост президента на предстоящих в октябре всеобщих выборах. Его напарником и претендентом на пост вице-президента был утвержден бывший губернатор Сан-Паулу Жералдо Алкмин. Об этом сообщает G1.

Съезд коалиции проходил в Сан-Паулу, в отеле в центре города. В коалицию, единогласно одобрившую «формулу Лула-Алкмин», входят Партия трудящихся (PT), Коммунистическая партия Бразилии и «Зеленая партия». Сам Лула да Силва и Алкмин из PSB не присутствовали на съезде. Они участвовали в предвыборном мероприятии в Ресифи, штат Пернамбуку.

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Луле да Силве 76 лет. Он возглавлял Бразилию с 2003 по 2010 год. В июле 2017 года да Силва был признан виновным в коррупции и отмывании денег. Его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции. Отсидев 19 месяцев в тюрьме, в ноябре 2019 года Лула вышел на свободу, а в марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Всеобщие выборы, в ходе которых бразильцы изберут президента, депутатов и треть сенаторов федерального парламента, а также губернаторов штатов, намечены на 2 октября. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50 процентов голосов, 30 октября пройдет второй тур.

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Марина Совина
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