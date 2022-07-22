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Стали известны подробности открытия магазинов Mango в России

«Ведомости»: Mango возобновит работу на месте магазинов Marks & Spencer в России

Фото: Shutterstock

Стали известны подробности открытия магазинов испанского бренда одежды Mango в России. Соответствующую информацию приводит издание «Ведомости».

Отмечается, что ретейлер Mango собирается открыть свои бутики на месте магазинов бренда Marks & Spencer (M&S), развитием которого в России занималась турецкая компания Fiba Retail. По словам близких к двум сторонам потенциальной сделки источников, пожелавших остаться анонимными, количество торговых точек пока обсуждается.

Однако, согласно материалу, первые магазины могут возобновить свою работу в торгово-развлекательном комплексе «Гагаринский» на Ленинском проспекте в Москве.

Раннее в июле онлайн-ретейлер Ozon начал продавать товары закрывшего магазины в России бренда Mango. В каталоге интернет-магазина появились одежда, обувь, духи и аксессуары упомянутой марки, закрывшей магазины на территории страны из-за санкций в связи с ситуацией на Украине. Согласно информации на сайте, пользователи получили возможность купить изделия Mango как для взрослых, так и для детей.

В то же время в Ozon сообщили ТАСС, что представленная для реализации продукция — оригинальная, а все поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством России.

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Мария Винар
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