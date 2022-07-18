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У россиян появилась возможность купить товары Mango

Онлайн-ретейлер Ozon начал продавать товары закрывшего магазины в России бренда Mango

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Популярный онлайн-ретейлер Ozon начал продавать товары бренда Mango, который приостановил работу на российском рынке. Соответствующий раздел появился на официальном сайте указанного ретейлера.

Известно, что в каталоге интернет-магазина появились одежда, обувь, духи и различные аксессуары упомянутой марки, закрывшей свои магазины на территории страны в связи с ситуацией на Украине. Согласно информации на сайте, пользователи получили возможность купить изделия Mango как для взрослых, так и для детей.

Представители Ozon сообщили ТАСС, что представленная для реализации продукция — оригинальная, а все поставки осуществляются в полном соответствии с законодательством России.

В июне сообщалось, что ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex. Кроме того, на сайте маркетплейса были представлены вещи марки Massimo Dutti и Zara.

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Майя Пономаренко
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