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Вещи приостановившего работу в России бренда поступили в продажу

Вещи приостановившего работу в России бренда Pull&Bear поступили в продажу на Wildberries

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продавать товары бренда Pull&Bear, входящего в группу компаний Inditex. Об этом в субботу, 11 июня, сообщает ТАСС.

В каталоге на сайте маркетплейса появился ассортимент товаров марки, в том числе верхняя одежда, джинсы и трикотаж. При этом до этого было известно, что испанский холдинг Inditex, владеющий брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius, оставил российский рынок из-за начавшейся на территории Украины специальной военной операции России.

Ранее также появились сообщения, что на Wildberries представлены первые вещи бренда Massimo Dutti, также входящего в Inditex.

Помимо этого, стали известны подробности открытия магазинов розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в России. Уже точно отмечается, что торговые точки бренда не возобновят деятельность до сентября 2022 года.

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Варвара Кошечкина
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