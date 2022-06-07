Стали известны подробности открытия магазинов H&M в России

Mash: магазины H&M не откроются в России до сентября

Стали известны подробности открытия магазинов крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) в России, которые приостановили свою работу на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что торговые точки бренда не возобновят деятельность до сентября 2022 года. После указанного срока шведская компания будет принимать решение по данному вопросу, исходя из текущей ситуации. При этом, согласно материалу, марка не намерена продавать бизнес в России и менять название.

Кроме того, отмечается, что наименее прибыльные магазины H&M могут закрыть окончательно. Так, на данный момент из небольших торговых точек одежду отправляют на склады, а затем — на продажу в Казахстан.

В то же время, по информации Mash, для отечественных сотрудников бренд проводит тренинги и выплатит им полную зарплату за июнь, однако уже предупредил о возможных сокращениях штата.

Ранее в мае были раскрыты подробности закрытия магазинов Zara в России. Так, испанский ретейлер Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) поэтапно отказался от около 50 магазинов различных брендов в России, которыми он управляет. По словам источника, это связано с планом оптимизации, который компания реализует с 2020 года.