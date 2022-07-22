Минобороны России предупредило о планах ВСУ взорвать мосты в Запорожской области

Минобороны России: ВСУ планируют взорвать мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка

Украинские военные заминировали мосты через реки Плоская Осокоровка и Конка в Запорожской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет ТАСС.

По данным российского Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют взорвать объекты и обвинить российских военных в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Мизинцев предупредил, что провокации готовятся в селе Придолиновка и поселке Камышеваха. Он отметил, что украинская сторона действует по отработанному сценарию. Кроме того, в селе Дмитровка Краматорского района Донецкой народной республики (ДНР) на территории сельскохозяйственного предприятия украинские войска разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что требование посольства США в Киеве к американским гражданам немедленно покинуть территорию Украины может быть связано с подготовкой провокации.