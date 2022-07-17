В Запорожской области допустили подготовку провокации на Украине Западом

Член совета Запорожской ВГА Рогов допустил подготовку провокации на Украине Западом

Требование посольства США в Киеве к американским гражданам немедленно покинуть территорию Украины может быть связано с подготовкой провокации. Такой шаг со стороны Запада допустил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Комсомольская правда», передает РИА Новости.

«Если все сопоставить, то выстраивается очень неприятная картина, что западные хозяева [президента Украины Владимира] Зеленского явно готовят на постукраинском пространстве, пока еще подконтрольном Зеленскому, какую-то широкомасштабную провокацию», — заявил он.

При этом Рогов отметил, что провокация может быть связана с использованием химического, биологического или радиоактивного оружия. Однако, подчеркнул он, никаких оснований для наступления российских сил на украинскую столицу нет, и режиму президента Украины Владимира Зеленского опасаться нечего. Рогов также подчеркнул, что Запад поставляет Украине крупные партии специализированных защитных костюмов и дезактивирующих веществ.

Ранее посольство США в Киеве обратилось к согражданам и призвало их немедленно покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. Кроме того, американцам посоветовали избегать мест массового скопления людей и участия в организованных мероприятиях. В Госдуме прокомментировали данную информацию и заявили, что США начали сливать Украину, поэтому Киеву следует задуматься о своей судьбе.