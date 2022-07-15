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Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Украину

Посольство США в Киеве призвало сограждан покинуть Украину из-за «ракетной угрозы»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Посольство США в Киеве обратилось к своим согражданам и призвало их немедленно покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте американской дипмиссии.

Ситуация с безопасностью на всей территории Украины продолжает оставаться напряженной и непредсказуемой из-за активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности

Посольство США на Украине

Американцам посоветовали не приезжать на Украину, а уже находящихся там — немедленно покинуть страну. Кроме того, гражданам США посоветовали избегать мест массового скопления людей и участия в организованных мероприятиях.

Посольство США возобновило свою работу в Киеве 18 мая, спустя почти три месяца после начала российской военной спецоперации на Украине. Новым чрезвычайным полномочным послом США на Украине стала Бриджит Бринк.

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В США заявили о риске ракетных атак со стороны России

Американская дипмиссия также отметила, что на Украине есть «ракетная угроза», особенно в западных областях страны. В случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги гражданам США посоветовали искать укрытия, а также не приближаться к обломкам при ракетных обстрелах. В дипмиссии подчеркнули, что даже при перехвате ракет или беспилотников, их обломки могут представлять угрозу.

В сообщении подчеркивается, что ситуация в сфере безопасности на всей Украине «крайне нестабильная, условия могут без предупреждения ухудшиться». В связи с этим посольство США рекомендовало всем гражданам, находящимся на Украине, зарегистрироваться на сайте Госдепартамента в программе STEP (Smart Traveler Enrollment Program), которая позволяет ее участникам своевременно получать последние обновления в сфере безопасности.

Соответствующее предупреждение опубликовано на фоне обстрелов в Виннице и Новой Каховке. Как заявил старший советник постпредства РФ при ООН Евгений Варганов, удар Вооруженных сил России в Виннице на Украине был произведен по пункту расположения украинских военных. По его словам, в доме офицеров готовились украинские вооруженные силы.

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В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС. Генсек ООН отметил, что по предварительной информации, в результате происшествия погибло 22 человека, более 100 получили ранения.

В России заявили, что Вашингтон подпитывает конфликт на Украине

На призыв посольства США к американцам покинуть Украину отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она упрекнула американскую дипмиссию в отсутствии признания вины самого Вашингтона в происходящем.

Посольство США на Украине забыло добавить, что киевскому режиму Вашингтон передает американское оружие, использование которого провоцирует продление конфликта и гибель людей

Мария Захаровапредставитель МИД

О желании Соединенных Штатов затянуть конфликт на Украине любой ценой также заявляло посольство России в США. Таким образом дипмиссия прокомментировала решение американских властей предоставить Киеву новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В российском представительстве выразили мнение, что подобными действиями Вашингтон не приближает мир, а напротив способствует новым кровавым преступлениям.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признал, что обстрел Луганска в ночь на 13 июля осуществлялся из РСЗО HIMARS. 12 июля стало известно, что обстрел Новой Каховки также был произведен и использованием РСЗО американского производства, которые ранее были переданы ВСУ.

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Ксения Назарова
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