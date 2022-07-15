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В Госдуме прокомментировали призыв посольства США к американцам покинуть Украину

Депутат Госдумы Шеремет заявил, что США начали интенсивно сливать Украину

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

США начали сливать Украину, поэтому Киеву следует задуматься о своей судьбе и тренировать руки, чтобы крепче «цепляться за шасси американских самолетов». Так требование американского посольства немедленно покинуть Украину прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

По словам парламентария, непостоянство, предательство и цинизм Вашингтона ярко просматриваются в Афганистане. Такая же участь ждет Украину, подчеркнул он.

Шеремет добавил, что именно Соединенные Штаты развязали военный конфликт на Украине, осуществив в 2014 году государственный переворот и начав формировать там «антиРоссию». Вместе с тем депутат рекомендовал киевской власти задуматься о своей дальнейшей судьбе. «Поэтому пусть занимаются гимнастикой рук, чтобы не сорваться, так как для предателей мест не будет, у предателей судьба везде одинаковая», — заключил парламентарий.

Ранее посольство США в Киеве обратилось к своим согражданам и призвало их немедленно покинуть Украину наземным транспортом по соображениям безопасности. Кроме того, американцам посоветовали избегать мест массового скопления людей и участия в организованных мероприятиях.

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Сергей Истомин
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