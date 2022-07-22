Белла Хадид прошлась по улицам без нижнего белья и макияжа

Супермодель Белла Хадид прошлась по улицам Нью-Йорка без нижнего белья и макияжа на лице

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

25-летняя манекенщица прошлась по улицам Нью-Йорка в облегающем кроп-топе белого цвета и черных спортивных штанах. При этом на размещенных кадрах видно, что на знаменитости нет нижнего белья, а ее образ дополняют очки и сумка с камуфляжным принтом. Папарацци также засняли лицо Хадид, на котором отсутствовал макияж.

Читатели издания обругали модель за чересчур вульгарный внешний вид в комментариях под фотографиями. «Зачем ходить на улице в таком виде?», «Ужасно», «Выглядит непривлекательно», «Переоцененная модель», «Странный наряд», «Белле пора одеться», «Зачем она демонстрирует всем свое тело?», «Кошмар», — высказывались пользователи сети.

В июне Хадид показала лицо без макияжа и фильтров. 25-летняя знаменитость снялась на балконе отеля в шелковом платье белого цвета с глубоким декольте, украшенном стразами. Свой образ манекенщица дополнила золотыми браслетами и массивными кольцами. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика, а волосы распущены.