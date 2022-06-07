Супермодель Белла Хадид снялась в шелковом платье с глубоким декольте и без макияжа

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид показала лицо без макияжа и фильтров. Соответствующими снимками она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость снялась на балконе отеля в шелковом платье белого цвета с глубоким декольте, украшенном стразами. Свой образ манекенщица дополнила золотыми браслетами и массивными кольцами. При этом на кадрах видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика, а волосы распущены.

Поклонники восхитились внешним видом Хадид и принялись писать комплименты под постом, который набрал более 800 тысяч лайков. «Королева и самая красивая женщина в мире», «Абсолютная красота», «Без косметики ты как будто ангел», «Я влюбился в эти фото. Ты такая настоящая», «Ты прекрасна при любых обстоятельствах», — высказывались они.

В марте Белла Хадид прошлась по подиуму в откровенном наряде без нижнего белья и удивила пользователей сети. Фотографы запечатлели знаменитость на дефиле в прозрачном мини-платье черного цвета, покрытом блестящими пайетками и камнями, а также латексных сапогах на высоком каблуке. При этом на ней не было бюстгальтера.