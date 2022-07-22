Минобороны раскрыло планы ВСУ взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР

Минобороны России сообщило, что ВСУ хотят взорвать хранилища радиоактивных отходов в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев раскрыл планы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвать заминированные хранилища радиоактивных и химических отходов металлургического предприятия по производству свинца в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР), когда те соберутся отступить из города, сообщает ТАСС.

«Киевские власти подготовили очередную провокацию на радиационно опасном объекте для обвинения российских подразделений якобы в создании угрозы радиоактивного заражения отдельных районов Украины», — заявил представитель Минобороны России.

Он добавил, что данный случай является далеко не единственной подобной провокацией Киева, о которой западные страны умалчивают и с которой «молчаливо соглашаются».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженным силам России удалось уничтожить четыре американские пусковые установки HIMARS, которые были переданы Украине с 5 по 20 июля.