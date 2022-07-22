Минобороны заявило об уничтожении американских пусковых установок HIMARS

Минобороны заявило об уничтожении на Украине четырех американских РСЗО HIMARS за 15 дней

Вооруженным силам России удалось уничтожить четыре американские пусковые установки HIMARS, которые были переданы Украине с 5 по 20 июля. Об этом заявил журналистам в пятницу, 22 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что также российские военные уничтожили одну транспортно-заряжающую машину противника.

В Минобороны уточнили, что две пусковые установки, произведенные в США, были ликвидированы в районе села Малотарановка, еще один HIMARS уничтожили в районе Красноармейска и четвертую пусковую установку подбили на окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

17 июля российское ведомство докладывало об уничтожении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS под Красноармейском. Российским военнослужащим тогда удалось ликвидировать цель с помощью высокоточного оружия наземного базирования.

8 июля Пентагон сообщал о новом пакете военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов, в том числе США обещали предоставить четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.