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Минобороны заявило об уничтожении американских пусковых установок HIMARS

Минобороны заявило об уничтожении на Украине четырех американских РСЗО HIMARS за 15 дней

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Вооруженным силам России удалось уничтожить четыре американские пусковые установки HIMARS, которые были переданы Украине с 5 по 20 июля. Об этом заявил журналистам в пятницу, 22 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что также российские военные уничтожили одну транспортно-заряжающую машину противника.

В Минобороны уточнили, что две пусковые установки, произведенные в США, были ликвидированы в районе села Малотарановка, еще один HIMARS уничтожили в районе Красноармейска и четвертую пусковую установку подбили на окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).

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17 июля российское ведомство докладывало об уничтожении американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS под Красноармейском. Российским военнослужащим тогда удалось ликвидировать цель с помощью высокоточного оружия наземного базирования.

8 июля Пентагон сообщал о новом пакете военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов, в том числе США обещали предоставить четыре смонтированных на колесном шасси комплекса РСЗО HIMARS, боеприпасы к ним и артиллерийские снаряды. В американском ведомстве уточнили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS достигло 12.

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Анна Щербакова
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