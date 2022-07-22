Двое мужчин избили до полусмерти 19-летнего туриста в Греции
19-летний британский турист попал в больницу с травмой головы послы ссоры с соотечественниками на греческом острове Закинтос. Об этом пишет Daily Mail.
По данным издания, это произошло после катания на туристическом прогулочном судне. На молодого человека напали двое мужчин — они повалили его на землю и избили до полусмерти.
Путешественника госпитализировали, врачи планируют перевести его в больницу города Пирей на материковой части Греции для интенсивного лечения. В настоящий момент британец находится в реанимации из-за неспособности самостоятельно дышать.
Нападавших задержала греческая береговая охрана. Их поместили в следственный изолятор.
Ранее в июле двух граждан Пакистана обвинили в изнасиловании 18-летней британской туристки на Крите. Девушка отправилась на пляж в пять утра, чтобы встретить рассвет — там к ней приблизились двое мужчин.