Двое мужчин избили до полусмерти 19-летнего туриста в Греции

19-летний турист попал в реанимацию после ссоры с двумя мужчинами в Греции

19-летний британский турист попал в больницу с травмой головы послы ссоры с соотечественниками на греческом острове Закинтос. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, это произошло после катания на туристическом прогулочном судне. На молодого человека напали двое мужчин — они повалили его на землю и избили до полусмерти.

Путешественника госпитализировали, врачи планируют перевести его в больницу города Пирей на материковой части Греции для интенсивного лечения. В настоящий момент британец находится в реанимации из-за неспособности самостоятельно дышать.

Нападавших задержала греческая береговая охрана. Их поместили в следственный изолятор.

Ранее в июле двух граждан Пакистана обвинили в изнасиловании 18-летней британской туристки на Крите. Девушка отправилась на пляж в пять утра, чтобы встретить рассвет — там к ней приблизились двое мужчин.