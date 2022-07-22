Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Двое мужчин избили до полусмерти 19-летнего туриста в Греции

19-летний турист попал в реанимацию после ссоры с двумя мужчинами в Греции

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

19-летний британский турист попал в больницу с травмой головы послы ссоры с соотечественниками на греческом острове Закинтос. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, это произошло после катания на туристическом прогулочном судне. На молодого человека напали двое мужчин — они повалили его на землю и избили до полусмерти.

Путешественника госпитализировали, врачи планируют перевести его в больницу города Пирей на материковой части Греции для интенсивного лечения. В настоящий момент британец находится в реанимации из-за неспособности самостоятельно дышать.

Нападавших задержала греческая береговая охрана. Их поместили в следственный изолятор.

Ранее в июле двух граждан Пакистана обвинили в изнасиловании 18-летней британской туристки на Крите. Девушка отправилась на пляж в пять утра, чтобы встретить рассвет — там к ней приблизились двое мужчин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты
Мужчина испытал симулятор менструальной боли и оказался слабее женщины
Louis Vuitton выпустил в продажу носки за 116 тысяч рублей
В ЦБ предупредили россиян о рисках разогнать инфляцию
Двое мужчин избили до полусмерти 19-летнего туриста в Греции
Немецкий концерн обвинил «Газпром» в нарушении контракта
Ключевой ставке ЦБ предрекли дальнейшее снижение
«Одноклассники» расширили возможности оплаты
Московские полицейские задержали приезжего за разбой в лесу
Известный белорусский философ получил срок за экстремизм и оскорбление Лукашенко
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.