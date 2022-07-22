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18-летняя туристка решила встретить рассвет на пляже Крита и была изнасилована

На Крите двое граждан Пакистана изнасиловали 18-летнюю туристку из Великобритании

Фото: A. Rose / Globallookpress.com

На Крите двое мужчин изнасиловали 18-летнюю туристку из Великобритании. Об этом пишет Directus.

Как сообщает издание, девушка решила встретить рассвет на пляже города Ретимно. Около пяти утра к ней приблизились двое мужчин, обездвижили ее и вступили в насильственный половой контакт.

После случившегося путешественница обратилась в полицию. Через некоторое время двое граждан Пакистана в возрасте 23 и 26 лет были арестованы правоохранительными органами, их ожидает судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, в июне, двух мужчин обвинили в изнасиловании 17-летней туристки из Великобритании на популярном курорте Балеарских островов. Девушка познакомилась с ними в ресторане — мужчины оказались довольно известными музыкантами из Вьетнама.

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Мария Гейн
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