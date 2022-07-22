Девочке с начавшимися в полтора года менструациями пришлось пережить травлю

The Sun: у девочки в полтора года начались менструации из-за раннего полового созревания

Из-за раннего полового созревания у Лизы Луис из Великобритании менструации начались в полтора года. Историю девочки, которой из-за выросшей в семь лет груди пришлось пережить травлю в школе, рассказало издание The Sun.

Когда Лизе было полтора года, ее родители обратили внимание, что у нее начались регулярные кровотечения из половых органов. Оказалось, что девочка переживает полноценное половое созревание. В семь лет у ребенка стала расти грудь, а к восьми годам она уже достигла четвертого размера, что вызывало насмешки у одноклассников.

Лиза в беседе с журналистами вспомнила, что постоянно получала комментарии в адрес своей фигуры во время посещения бассейна в начальной школе. «Мальчики говорили, что я подложила что-то в лиф или вставила импланты, а ведь я была только ребенком. Другие дети и их родители пялились и обсуждали меня, но не понимали, в чем дело», — рассказала девушка.

Однако, добавила Лиза, раннее развитие позволило ей справиться с неуверенностью в своем теле раньше одноклассниц. Девушка смогла их поддерживать, когда половое созревание началось и у них. «Теперь я в здоровых отношениях с собственным телом, могу объяснить случившееся со мной и то, через что мне пришлось пройти», — продолжила она.

Лиза также посетовала на болезненные менструации, с которыми приходится справляться с помощью гормональных контрацептивов. Врачи опасались, что ранний пубертат скажется на возможности женщины иметь детей, однако ее репродуктивная функция из-за особенностей развития не пострадала.

Ранее сообщалось о случае с 33-летним китайцем Ченом Ли, который всю жизнь считал себя мужчиной, но оказался интерсексом. Очередное обследование обнаружило, что у Чена женский набор хромосом, а его ежемесячные кровотечения из уретры оказались менструациями.