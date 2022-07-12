Мужчина обнаружил у себя менструации и оказался биологически женщиной

SCMP: 33-летний китаец обнаружил у себя матку и узнал, что он интерсекс

33-летний китаец Чен Ли всю жизнь считал себя мужчиной, однако хромосомный тест показал, что биологически он является женщиной. Историю оказавшегося интерсексом (человеком, которого нельзя отнести ни к одному из двух полов) Чена Ли рассказывает издание SCMP.

В подростковом возрасте Чен испытывал проблемы с мочеиспусканием, перенес операцию и с тех пор регулярно замечал у себя кровь в моче. После долго не проходивших болей врачи диагностировали у него аппендицит, но и после операции боли не исчезли. Очередное обследование обнаружило, что у Чена женский набор хромосом, а его ежемесячные кровотечения из уретры оказались менструациями.

Обратившись в одну из больниц Гуаньчжоу, где у него, помимо мужских гениталий, обнаружили женские репродуктивные ограны: матку и яичники. Набор мужских гормонов у него был очень низкий, а женских — наоборот, высокий, что позволяло считать его биологически женщиной. Чен узнал, что является интерсексом, испытал большой стресс и попросил удалить женские органы.

По словам хирурга Луо Цзипина, пациент быстро поправился и восстановил уверенность в себе. «Он может жить как мужчина, но не может принести потомство, потому что его тестикулы не производят сперму», — уточнил врач.

Ранее сообщалось, что замужняя женщина из китайской провинции Чжэцзян случайно обнаружила, что родилась интерсексом. 25-летняя Пинпин (Pingping) всю жизнь считала себя женщиной и вышла замуж в 2020 году, однако у нее никогда не было менструаций, и она не смогла забеременеть после свадьбы.