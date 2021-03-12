25-летняя замужняя женщина оказалась мужчиной

Замужняя женщина из китайской провинции Чжэцзян случайно обнаружила, что родилась интерсексом — человеком с нетипичными половыми признаками, которые не входят в общепринятые нормы восприятия мужского и женского тела. Об этом сообщает издание Global Times.

25-летняя Пинпин (Pingping) всю жизнь считала себя женщиной и вышла замуж в 2020 году. В то же время у нее никогда не было менструаций, и она не смогла забеременеть после свадьбы.

Недавно китаянка вывихнула лодыжку, после чего ей пришлось пройти медицинские обследования в местной больнице. Врачи установили, что у Пинпин отсутствует матка и яичники, а ее половые органы недоразвиты. У нее есть мужская Y-хромосома, таким образом, с точки зрения генетики она — мужчина.

Врач не смог найти на ее теле мужские половые органы. Он предположил, что они деградировали.

После тщательного обследования у Пинпин диагностировали врожденное заболевание, которое могло стать результатом межродственного брака ее родителей.

Пациентке порекомендовали обратиться к психиатру, чтобы понять, как жить дальше.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина долго пыталась забеременеть, но безрезультатно. Медики провели кариотипирование, на котором у индианки выявили мужские половые хромосомы XY.