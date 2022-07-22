Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении

Парень из Чили узнал на Reddit, что мультфильм о Пиноккио из его детства был советским

Фото: Shutterstock

Парень из Чили с ником gara_bito попытался отыскать с помощью Reddit информацию о мультфильме про Пиноккио, который он смотрел в детстве. Благодаря порталу иностранец узнал о его советском происхождении — произведение оказалось мультфильмом «Приключения Буратино». Открытие удивило его.

Рассказчик опубликовал фотографию найденной на чердаке старой видеокассеты с изображенным на ней героем мультфильма. «Никто, кого я встречал, не видел этот мультфильм, в интернете нет информации о нем или о студии. Единственное, что осталось — эта пустая коробка и мои воспоминания», — написал gara_bito. Парень уточнил, что, согласно его воспоминаниям, это была не «классическая», а альтернативная история о Пиноккио, в которой он вместе с другими игрушками отправлялся в путешествие.

Пользователь с ником Mister-Bison в комментариях предположил, что речь может идти о советском мультфильме «Приключения Буратино», который вышел в 1959 году. «Я увидел ключ, который Пиноккио держит на обложке видеокассеты, и это больше похоже на российскую версию [мультфильма], "Буратино". Возможно, он был дублирован и распространялся в Чили», — объяснил он, уточнив, что изучает анимацию. Юзер также опубликовал ссылки на мультфильм с YouTube.

По словам Mister-Bison, в Чили не производилось много оригинальной мультипликации. Несовпадение обложки видеокассеты с кадрами из фильма же, по его словам, было типичным, когда в какой-либо стране распространялась зарубежная кинопродукция.

Автор поста в комментариях подтвердил, что в детстве смотрел именно это произведение. «Как странно, что старый русский мультфильм в 90-е годы распространялся в такой стране, как Чили», — написал gara_bito.

Ранее на Reddit стала популярной история о советском ученом-физике Анатолии Бугорском, который выжил после того, как получил сверхвысокую дозу радиации. Рассказ впечатлил многих юзеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна
Звезда «Кривого зеркала» объяснил любовь к «деревенскому» стилю в интерьере
Красный Крест назвал сделку по украинскому зерну спасением для людей всего мира
В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы
Перечислены способы ускорить рост волос
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Психолог объяснила механизмы работы карт Таро и астрологических прогнозов
В Запорожской области сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
В Госдуме объяснили значение «продовольственной сделки»
МИД Греции возмутился угрозами санкций от Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.