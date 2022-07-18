История советского ученого-физика удивила иностранцев

Пост о советском ученом-физике Анатолии Бугорском удивил пользователей Reddit

Пользователь Reddit под ником johnnybegood320 опубликовал историю о советском ученом-физике Анатолии Бугорском, который выжил после того, как получил сверхвысокую дозу радиации. Пост с рассказом о физике удивил юзеров из разных стран.

В тексте, который опубликовал автор поста, говорилось, что Бугорский по ошибке засунул голову в работавший ускоритель частиц. Ученый получил удар протонным лучом в голову и очень высокую дозу радиации. Тем не менее, физик выжил и смог продолжить работу в науке, его умственные способности не пострадали.

В комментариях к публикации многие пользователи поиронизировали над тем, что лучший способ избежать подобных проблем, — это не засовывать голову в ускоритель частиц. «Судя по всему, лампочка, предупреждавшая о том, что ускоритель активен, не работала. Он не знал, что ускоритель включен», — объяснил юзер из США. Он также был впечатлен тем, что Бугорский не сказал никому о случившемся, а просто закончил рабочий день и ушел домой. Другая пользовательница из США в шутку предположила, что после инцидента на ускоритель частиц наверняка приклеили стикер с надписью «Не засовывать голову!»

Многих комментаторов очень удивило то, что после несчастного случая Бугорский смог продолжить карьеру ученого. «Нужно обладать умом особого рода, чтобы потерять половину мозга и продолжить заниматься наукой», — восхитилась американка с ником kaylasiar.

Анатолий Бугорский — советский и российский ученый-физик, сотрудник Института физики высоких энергий. В 1978 году из-за сбоя механизмов безопасности крупнейшего советского ускорителя У-70 через голову ученого прошел пучок протонов. Он получил сверхвысокую дозу радиации, которая, по прогнозам специалистов, должна была убить его. Бугорского госпитализировали, однако, вопреки прогнозам врачей, он выжил.

Через два года после инцидента он защитил кандидатскую диссертацию. Бугорский потерял слух, а также столкнулся с другими проблемами со здоровьем, но его интеллектуальные способности не пострадали. После несчастного случая он продолжил научную работу.