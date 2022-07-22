Стала известна причина смерти Русланы Писанки

Муж украинской актрисы Русланы Писанки назвал причиной ее смерти агрессивную форму рака

Муж украинской актрисы Русланы Писанки Игорь Исаков назвал причину ее смерти. Об этом пишет РИА Новости.

Со слов Исакова стало известно, что Писанка умерла от агрессивной формы рака.

«У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущенная… Но то, как она боролась, я бы даже наполовину не смог… К сожалению, иммунитет не выдержал», — сообщил он на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Писанка скончалась в ночь на 19 июля в Германии, куда она переехала в феврале этого года для прохождения лечения. Точный диагноз звезда не раскрывала. Незадолго до переезда во время одного из спектаклей актриса упала в обморок, сломав ногу, после чего была прооперирована. Артистке было 56 лет.

Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве, в 1995-м окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры. Фильмография артистки насчитывает более 30 проектов, в том числе такие картины, как «Принцесса на бобах» (1994), «Три мушкетера» (2004), «Кавказская пленница!» (2014). Актриса принимала участие в съемках сериала «Сваты», снималась с Владимиром Зеленским и выступала в роли ведущей украинских телевизионных программ.