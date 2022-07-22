Украинский шоумен бежал из Грузии в Россию пешком через горы из-за угроз

Экс-продюсер «Грибов» Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы из-за угроз

Бывший продюсер украинской музыкальной группы «Грибы» Юрий Бардаш бежал из Грузии в Россию пешком через горы, ранее он выпустил песню с критикой президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сам музыкант написал в своем Telegram-канале «Философия Бардаша».

Бардаш был вынужден покинуть Грузию из-за поступивших угроз. Шоумену заявили, что за ним «послали "Грузинский легион" и что ребята уже выехали». «Рюкзак был собран за пять минут. Два дня пересидел в горах Батуми, после вброд перешёл границу Грузии и Абхазии — опыт незабываемый», — рассказал Бардаш.

Экс-продюсер «Грибов» также сообщил, что сейчас находится в Москве: «Здесь спокойно, безопасно и красиво».

Ранее Юрий Бардаш выпустил песню «Позиция», в которой раскритиковал Зеленского и обвинил киевские власти в попытках украинизации Донбасса. 4 июля в своем Telegram-канале музыкант написал о том, что на него объявлена охота и сообщил, что «уходит в тишину». Кроме того, он призвал молиться за Украину, «за ее обманутых людей».

Сам музыкант — уроженец города Алчевска, который находится на территории Луганской народной республики.