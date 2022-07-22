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Начальника российского отдела полиции заподозрили в коррупции

На Кубани начальника отдела полиции отстранили из-за подозрения в получении взятки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае начальника отдела полиции МВД России по Темрюкскому району отстранили от должности по подозрению в коррупции. Об этом в пятницу, 22 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 21 июля сотрудники собственной безопасности узнали, что высокопоставленный полицейский получил взятку.

В отношении правоохранителя проводится проверка, если подозрения подтвердятся, он будет уволен со службы и понесет наказание.

Ранее стало известно, что в Москве девушка обвинила полицейских в изнасиловании, на время разбирательства сотрудников отстранили от работы.

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Екатерина Власова
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