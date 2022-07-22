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В Кабардино-Балкарии обновили парк машин скорой помощи

«Вести КБР»: в Кабардино-Балкарии продолжают обновлять парк машин скорой помощи

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарии продолжают обновлять парк машин скорой помощи. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения России.

По информации издания, за последние три года в распоряжение медиков поступило около 60 специализированных автомобилей. Отмечается, что транспортные средства распределяют по муниципалитетам в зависимости от потребностей. Так, например, в Баксане и в Баксанском районе появились 11 машин.

Помимо этого, зимой медтранспорт обновили и в Майской районой больнице, когда в учреждения возникла высокая потребность в автомобилях из-за роста заболеваемости коронавирусом. По словам заместителя главного врача Центральной районой больницы Асият Казиевой, в основном автомобили скорой помощи используют в сельской местности.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Известно, что строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

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Майя Пономаренко
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