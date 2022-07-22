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Опубликован первый постер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Опубликован первый постер биографической драмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Фото: @OppenheimerFilm

Первый постер фильма «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был опубликован в официальном Twitter-аккаунте биографической драмы.

Кинокартина расскажет о знаменитом создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере. Главную роль исполнил актер Киллиан Мерфи. Также в съемках приняли участие Эмили Блант, Мэтт Деймон, Мари Малек и Роберт Дауни-младший.

В основу сценария легла книга Каема Берда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера». Премьера киноленты запланирована на 21 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что американская певица афро-американского и филлипинского происхождения Габриелла Уилсон, известная по псевдониму H.E.R., исполнит роль принцессы Белль в новом фильме от ABC «Красавица и Чудовище».

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Марина Совина
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