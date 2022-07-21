Темнокожая певица сыграет Белль в фильме «Красавица и Чудовище»

Темнокожая певица H.E.R. сыграет Белль в специальном выпуске «Красавицы и Чудовища»

Американская певица афро-американского и филлипинского происхождения Габриелла Уилсон, известная по псевдониму H.E.R., исполнит роль принцессы Белль в новом фильме от ABC «Красавица и Чудовище». Об этом сообщает Variety.

Специальный выпуск «Красавицы и Чудовища» будет посвящен 30-летию с момента выхода первого мультфильма о принцессе. О том, что H.E.R. утвердили на роль, компания ABC объявила 20 июля. Пятикратная обладательница «Грэмми» призналась, что всегда хотела сыграть диснеевскую принцессу.

«Не могу поверить, что мне довелось стать частью наследия "Красавицы и Чудовища"! Мир увидит темнокожую и филиппинскую красавицу!» — рассказала Уилсон.

Оригинальный мультфильм «Красавице и Чудовище» от студии Walt Disney Pictures» вышел на экраны в 1991 году. Это была экранизация одноименной сказки французской писательницы Жанны-Мари Лепренс де Бомон. Новый ремейк от ABC станет адаптацией бродвейского мюзикла 2005 года, удостоенного премии «Тони». Режиссером выступит Хэмиш Гамильтон Исполнительным продюсером станет Джон М. Чу («Шаг вперед 4», «Домой засветло»). Премьера фильма назначена на 15 декабря 2022 года.

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