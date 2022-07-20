Стала известна новая дата выхода приквела «Тихого места»

Paramount Pictures: премьера приквела «Тихого места» состоится 8 марта 2024 года

Приквел фильма «Тихое место» получил новую дату премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина выйдет на экраны 8 марта 2024 года вместо 22 сентября 2023 года, как планировалось ранее. О переносе премьеры объявила кинокомпания Paramount Pictures. Режиссером триллера выступил Майкл Сарноски. Сценарий к «Тихому месту 3» написали Джефф Николс, Скотт Бек и Джон Красински.

Предыдущая часть картины вышла на экраны в мае 2021 года. Хоррор стал первым фильмом в эпоху пандемии, которому удалось собрать в прокате в США более 100 миллионов долларов. «Тихое место 2» продолжает рассказывать историю семьи Эббот, которой приходится жить в абсолютной тишине, чтобы их не настигли монстры с острым слухом. Главные роли исполнили актеры Эмили Блант, Миллисент Симмондс, Ноа Джуп, Джимон Хунсу и Киллиан Мерфи.

Ранее стала известна причина отмены приквела «Игры престолов».