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Названа причина отмены приквела «Игры престолов»

Выход приквела «Игры престолов» отменили из-за неудачной пилотной серии

Фото: Niall Carson / Getty Images

Названа причина отмены приквела «Игры престолов» с Наоми Уоттс в главной роли. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Выяснилось, что выход проекта Bloodmoon («Кровавая луна») не состоялся из-за неудачной пилотной серии. Эпизод обошелся в 30-35 миллионов долларов, однако оказался гораздо хуже первой серии оригинального сериала.

Бывший председатель WarnerMedia Роберт Гринблатт заявил, что пилот нельзя было назвать ужасным. «Он был хорошо сделан и выглядел необычно, но не дотягивал до оригинального шоу. В нем не было той глубины и насыщенности, которые были у пилота "Игра престолов"», — пояснил он.

Джордж Мартин, чья серия романов легла в основу сериала «Игра престолов», также был скептически настроен по поводу проекта. В его книгах была мало информации об упомянутом в шоу периоде, так создание приквела было сложной задачей.

О том, что HBO отказался от планов снимать приквел «Игры престолов» с Наоми Уоттс в главной роли, стало известно осенью 2019 года. Об остановке работы над проектом заявила шоураннер Джейн Голдман.

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Марина Погосян
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