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Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств

Кабмин включил Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных стран

Фото: Costas Baltas / Reuters

Правительство России включило Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию в список недружественных иностранных государств. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Согласно указу президента Владимира Путина, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства государственных органов работников, находящихся на территории России.

Кроме того, Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения, уточнили в правительстве.

В марте кабмин России подписал распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. Утвержденный список возглавляют США, Канада и страны Европейского союза, а также Великобритания с ее территориями. Помимо этого, названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

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Сергей Истомин
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