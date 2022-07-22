Набиуллина заявила, что ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты в сентябре

В сентябре Центральный банк продлит ограничения на выдачу наличной иностранной валюты гражданам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляция идет на YouTube-канале регулятора.

Сейчас они действуют до 9 сентября. «К сожалению, у нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем, решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной валюты остаются в силе», — объяснила руководитель регулятора.

Ситуация определяется тем, что у банков есть обязательства по выдаче средств гражданам с тех валютных счетов, которые были открыты ранее, — в рамках лимита в 10 тысяч долларов.

При этом Набиуллина полагает, что даже при самых жестких сценариях обращение наличных долларов в стране сохранится. «Даже в самом таком апокалиптическом, если можно сказать, сценарии наличные доллары в стране будут обращаться. Могу одну цифру назвать: по нашей оценке, у нас наличной иностранной валюты на руках у населения около 85 миллиардов долларов», — пояснила она.