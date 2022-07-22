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Набиуллина спрогнозировала обращение долларов в России «даже при апокалипсисе»

Набиуллина: наличные доллары будут обращаться в России даже при апокалиптическом сценарии

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Даже в самых жестких сценариях развития событий обращение наличных долларов в России будет сохраняться, предсказала глава Центрального банка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции. Трансляция идет на YouTube-канале регулятора.

«Даже в самом таком апокалиптическом, если можно сказать, сценарии наличные доллары в стране будут обращаться. Могу одну цифру назвать: по нашей оценке, у нас наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения около 85 миллиардов долларов», — пояснила она.

Глава регулятора отметила, что эту валюту будут приобретать банки, что обеспечит ее обращение. При этом в целом, указала Набиуллина, санкции на использование доллара в России де-факто уже введены — это ясно по примерам банков, попавших под ограничения.

Пресс-конференция ЦБ посвящена прошедшему 22 июля заседанию Совета директоров. На нем регулятор принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5 процента — до 8 процентов годовых.

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Платон Щукин
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