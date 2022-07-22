Кардиолог Серебрянский предупредил о сопровождающихся высоким пульсом болезнях

Врач Серебрянский: высокий пульс может говорить о воспалении сердца и кардиомиопатии

Высокий пульс может говорить о воспалении сердца и кардиомиопатии, рассказал заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, терапевт Юрий Серебрянский. О сопровождающихся высоким пульсом болезнях он предупредил в беседе с «Вечерней Москвой».

Серебрянский обратил внимание на то, что высокий пульс у человека в спокойном состоянии может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, среди которых патология щитовидной железы, воспаление сердечной мышцы, кардиомиопатия и предынфарктные состояния.

Кардиолог также успокоил тех, у кого пульс учащается, однако без резких скачков, и предостерег об опасности неравномерного сердечного ритма. «Если сердечный ритм неравномерен, это представляет особую опасность для жизни человека, вплоть до летального исхода», — предупредил Серебрянский.

При этом у молодых людей, подчеркнул Серебрянский, учащение сердцебиения считается естественным, а в пожилом возрасте могут быть предвестником сердечной недостаточности. «Такие нагрузки на сердце компенсируются его учащенной работой, что может поспособствовать срыву пульса и стать источником аритмии», — объяснил врач.

Ранее семейный врач-терапевт Томи Митчелл предупредил, что парадонтит увеличивает риск развития инсульта, инфаркта и других заболеваний сердца. Также, по словам врача, парадонтит может привести к диабету и респираторным заболеваниям.