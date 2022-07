Врач назвал парадонтит провоцирующим заболевания сердца фактором

Врач Митчелл предупредил, что парадонтит увеличивает риск инсульта и заболеваний сердца

Парадонтит увеличивает риск развития инсульта, инфаркта и других заболеваний сердца у людей, предупредил сертифицированный семейный врач-терапевт Томи Митчелл. О том, что состояние зубов может стать провоцирующим заболевания сердечно-сосудистой системы фактором он заявил в беседе с изданием Eat This, Not That!.

По словам медика, последние исследования подтвердили, что тяжелый парадонтит может увеличить риск развития неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, диабет и респираторные заболевания. И хотя точные механизмы этого процесса остаются неясными, продолжает Митчелл, ученые в качестве причины назвали бактерии, которые скапливаются в пораженной болезнью полости рта.

Специалист добавляет, что бактерии из воспаленных десен с легкостью попадают в кровоток, и это может способствовать развитию других патологий. Именно поэтому так важно не забывать следить за состоянием полости рта и вовремя диагностировать и лечить парадонтит, заключает он.

Ранее врач-кардиолог Мария Лопухина перечислила россиянам симптомы-предвестники инсульта и инфаркта, которые нельзя игнорировать. По ее словам, инфаркт, как правило, сопровождается давящими и жгучими болями в груди, а также постоянными и ярко выраженными неприятными ощущениями в шее, челюсти, спине и даже в животе.