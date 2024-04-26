Солдаты ВСУ помогли скрыться стрелявшим в полицейского военным

ГБР Украины: 2 солдата ВСУ помогли скрыться стрелявшим в полицейского военным

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины выдвинуло обвинения двум солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они помогли скрыться от следствия военным, стрелявшим в полицейского в Виницкой области, сообщает ведомство в Telegram.

«Несмотря на то, что уже было известно, что отец и сын разыскиваются (...), фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для бегства за границу, а другой уехал забрать загранпаспорта [подозреваемых] и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападавшим», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военнослужащим выдвинуто обвинение по части первой статьи 396 Уголовно кодекса («Сокрытие тяжкого преступления»).

Стрельба на блокпосте в Винницкой области Украины произошла 20 апреля. Согласно информации журналистов, военные ВСУ открыли огонь по полицейским, чтобы избежать проверки документов и покинуть страну. Один полицейский не выжил, другого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Позднее нападавших задержали, а 22 апреля суд отправил их под арест. Подозреваемыми в стрельбе оказались 52-летний мужчина и его 26-летний сын — Валерий и Виталий Василаке.