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17:04, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Винницкой области Украины арестовали расстрелявшего полицейских военного

Винницкий городской суд арестовал бойца ВСУ Василаку, стрелявшего в полицейских

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Суд Винницкой области принял решение арестовать Валерия Василаку — одного из двух бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расстрелявших полицейских. Об этом в Telegram сообщает издание «РБК-Украина».

Как следует из решения, озвученного судьей, городской суд принял решение заключить мужчину под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Отмечается, что военный раскаялся в содеянном и заявил, что не будет обжаловать решение об аресте.

Стрельба на блокпосту в Винницкой области Украины произошла 20 апреля. Согласно информации журналистов, военные ВСУ открыли огонь по полицейским, чтобы избежать проверки документов и покинуть страну. Один полицейский не выжил, другого доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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      Глеб Палехов
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