Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:26, 21 апреля 2024Бывший СССР

Напавшие на украинских полицейских в Виннице военные везли боевые гранаты

«Общественное»: убившие полицейского в Виннице военные ВСУ везли боевые гранаты

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная рассказала, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых задержали после нападения на полицейских во время досмотра в Виннице, перевозили боевые гранаты. Ее слова приводит телеканал «Общественное».

«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты», — заявила она. По ее словам, задержанные сознались в этом в ходе задержания.

Также уточняется, что злоумышленники планировали покинуть территорию Украины.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля полицейские остановили машину Suzuki Grand Vitara, в которой сидели двое в военной форме. В ходе проверки документов мужчины открыли огонь. В результате один из правоохранителей с ранениями сейчас находится в больнице, а второго спасти не удалось. По данным журналистов, стрелявшие скрылись с места событий в направлении Одесской области.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска ударили ракетами по порту Южный под Одессой. Там уже третий день пылает пожар

      Американский экс-разведчик обратился к Зеленскому по поводу военной помощи США

      Напавшие на украинских полицейских в Виннице военные везли боевые гранаты

      В Германии оценили состояние оборонной промышленности

      В Литве начались учения по обороне Сувалкского коридора

      В Харькове прогремел взрыв

      На одном из крупнейших рынков Астрахани загорелись торговые павильоны

      В Финляндии оставят указатели на Петербург

      Жалобу Зеленского на страны Запада сочли грубой

      Зеленский заявил о защите украинцами стран НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше