Напавшие на украинских полицейских в Виннице военные везли боевые гранаты

«Общественное»: убившие полицейского в Виннице военные ВСУ везли боевые гранаты

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Елена Бережная рассказала, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых задержали после нападения на полицейских во время досмотра в Виннице, перевозили боевые гранаты. Ее слова приводит телеканал «Общественное».

«Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты», — заявила она. По ее словам, задержанные сознались в этом в ходе задержания.

Также уточняется, что злоумышленники планировали покинуть территорию Украины.

Ранее стало известно, что в ночь на 20 апреля полицейские остановили машину Suzuki Grand Vitara, в которой сидели двое в военной форме. В ходе проверки документов мужчины открыли огонь. В результате один из правоохранителей с ранениями сейчас находится в больнице, а второго спасти не удалось. По данным журналистов, стрелявшие скрылись с места событий в направлении Одесской области.