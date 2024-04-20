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11:11, 20 апреля 2024Бывший СССР

На Украине мужчины в военной форме застрелили полицейского

В Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Винницкой области Украины мужчины в военной форме застрелили полицейского. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

По данным издания, в ночь на 20 апреля полицейские остановили машину Suzuki Grand Vitara, в которой сидели двое мужчин в военной форме, для проверки документов. В какой-то момент мужчины открыли огонь по сотрудникам полиции.

В результате один из правоохранителей погиб на месте, второй получил ранения и сейчас находится в больнице.

После происшествия мужчины скрылись на машине. По предварительным данным, их автомобиль поехал в Одесскую область.

Ранее сообщалось, что в Одессе полицейский разбил окно автомобиля после отказа водителя выйти из машины по требованию военкомов.

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      Олег Давыдов
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