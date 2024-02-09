Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:07, 9 февраля 2024Бывший СССР

На Украине полицейский разбил окно машины за отказ водителя выйти к военкомам

В Одессе полицейский разбил окно машины за отказ водителя выйти к военкомам

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Одессе полицейский разбил окно автомобиля после отказа водителя выйти из машины по требованию сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На попавших в сеть кадрах видно, как сотрудник полиции с размаху бьет локтем по окну автомобиля и разбивает его. За происходящим наблюдают стоящие рядом военкомы.

На Украине регулярно происходят конфликты местных жителей с сотрудниками военкоматов. Так, в Ивано-Франковской области толпа избила женщину с дочерью, приняв ее за наводчицу ТЦК.

На фоне принятия в первом чтении законопроекта о мобилизации на Украине бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициатива только усугубит проблемы, связанные с взаимодействием украинцев с военкомами, и усилит напряженность в украинском обществе.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Полная ложь». Такер Карлсон ответил на информацию о встрече со Сноуденом в Москве. Что об этом известно?

      Трое неизвестных похитили российского пенсионера и отрезали ему мочку уха

      В Подмосковье испытали новых военных роботов

      В Казахстане возобновили масочный режим

      Россиянам назвали способ сохранить тепло дома в мороз

      Звезда популярного в России сериала рассказал о провокациях коллег

      К монахам УПЦ в Киево-Печерской лавре пришли с обыском

      Российским судам разрешили банкротить зарубежные компании

      Врач назвал проверенные способы обнаружить рак на начальной стадии

      В Кремле заявили о десятках запросов на интервью с Путиным от зарубежных СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше