На Украине полицейский разбил окно машины за отказ водителя выйти к военкомам

В Одессе полицейский разбил окно машины за отказ водителя выйти к военкомам

В Одессе полицейский разбил окно автомобиля после отказа водителя выйти из машины по требованию сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На попавших в сеть кадрах видно, как сотрудник полиции с размаху бьет локтем по окну автомобиля и разбивает его. За происходящим наблюдают стоящие рядом военкомы.

На Украине регулярно происходят конфликты местных жителей с сотрудниками военкоматов. Так, в Ивано-Франковской области толпа избила женщину с дочерью, приняв ее за наводчицу ТЦК.

На фоне принятия в первом чтении законопроекта о мобилизации на Украине бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что инициатива только усугубит проблемы, связанные с взаимодействием украинцев с военкомами, и усилит напряженность в украинском обществе.