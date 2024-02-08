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17:01, 8 февраля 2024Бывший СССР

В Раде признали боязнь украинцев перед военкомами

Бывший спикер Рады Разумков: действия военкомов привели к боязни украинцев

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Действия отдельных представителей территориальных центров комплектования (ТЦК) привели к боязни украинцев перед военкомами. Об этом заявил бывший спикер Верховной Рады Украины и лидер межфракционного объединения «Разумная политика» Дмитрий Разумков в эфире украинского телемарафона.

Разумков прокомментировал законопроект об ужесточении правил мобилизации, разработанный правительством Украины. По его мнению, инициатива только усугубит проблемы, связанные с взаимодействием украинцев с военкомами.

«Сегодня, видя защитников или не защитников в форме, начинают прятаться и переходить на другую сторону улицы», — заявил политик. По его мнению, принятие закона о мобилизации только усилит напряженность в украинском обществе.

Ранее командир 118-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Стуженко предложил простреливать колени украинцам за неподчинение военкомам. «Только так. Жесткая мобилизация, иначе мы не победим», — заявил Стуженко.

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      Юрий Леонов
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