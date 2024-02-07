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16:13, 7 февраля 2024Бывший СССР

На Украине толпа приняла женщину за наводчицу ТЦК и избила

В Ивано-Франковской области толпа избила женщину, приняв ее за наводчицу ТЦК

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

В селе Космач в Ивано-Франковской области Украины толпа избила женщину, приняв ее за наводчицу территориального центра комплектования (ТЦК). Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Как отметила пострадавшая, она вместе с шестилетней дочерью приехала в село из соседнего населенного пункта, чтобы попасть в отделение почты. Однако, когда она уезжала, местные жители приняли ее за сотрудницу военкомата, приехавшую, чтобы сдать их и их мужей, и перекрыли дорогу. После этого они попытались перевернуть машину женщины, а также побили ее и ребенка.

При этом женщина утверждает, что у нее диагностировали сотрясение мозга, а ее дочери перебили нос.

Полиции Ивано-Франковской области заявила, что улицу самовольно перекрыли около сотни человек, а пострадавших в результате инцидента доставили в больницу. При этом силовики уточнили, что с местными жителями провели беседу, а правовая оценка произошедшему будет дана после получения результатов медицинских экспертиз.

Ранее на Украине продавщицы попытались прогнать сотрудников ТЦК, пришедших на рынок, где они работали. Инцидент произошел в Киевском районе Одессы.

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      Александр Курбатов
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